Am 22. August geht der lineare Sender der Bild on Air. Eine "neue Art von Fernsehen" hat Programmchef Claus Strunz bereits angekündigt. Inzwischen hat Axel Springer auch das Programm veröffentlicht, mit dem der Sender in den ersten Wochen punkten will. Und dabei ist auch eine eigenproduzierte Doku. So setzt man am 23. August ab 21:10 Uhr auf "Unsere Retter - Ärzte im Einsatz". Dafür hat man fast ein Jahr lang sieben Ärzte in ihrem Klinik-Alltag begleitet. Entstanden ist eine sechsteilige Reihe, von der man zum Start erst einmal nur eine Folge zeigt. Die restlichen Ausgaben sollen im Herbst zu sehen sein. Als Produktionsfirma steht Constantin Entertainment hinter der Doku.

Wenn der neue Sender am 22. August um 9 Uhr startet, setzt Bild auf den Fußball-Talk "Lage der Liga", danach folgen noch "Der Bayern-Insider", "InTORnational" und "Super 2 - Die Kult-Liga". Danach werden einige dieser Formate nochmals wiederholt, ehe Doku-Reihen ab 16 Uhr das Kommando übernehmen. Abends ab 21:45 Uhr setzt Bild, so viel war schon bekannt, auf den Live-Talk "Die richtigen Fragen".

Am Montag geht das Live-Programm um 8 Uhr mit dem Fußball-Talk "Reif ist live" los, eine Stunde lang spricht Marcel Reif dann mit "Bild"-Sportchef Matthias Brügelmann über die jüngsten Ereignissen der Fußball-Bundesliga. "Reif ist live" ist auch freitags am Morgen zu sehen. Um 9 Uhr folgt dann eine fünfstündige "Bild Live"-Strecke, sie wird künftig das Herzstück des neuen Senders sein. Die Moderatorinnen und Moderatoren sprechen im Studio jede Stunde über ein aktuelles Top-Thema. Dieses wolle man mit "Experten und Zuschauern in Interviews und Talks meinungsstark" debattieren.

Montags ist ab 14 Uhr dann die Wiederholung von "Die richtigen Fragen" zu sehen, danach geht’s mit Dokus weiter. Zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr plant man an allen Werktagen wieder einen rund einstündigen Talk. Diese Gesprächssendung soll es auch dienstags bis donnerstags zwischen 8 und 9 Uhr und dann noch einmal nachmittags zu sehen geben.

Und auch am Dienstagabend wird es neben der Talk-Schiene Eigenproduktionen zu sehen geben. Ab 21:05 Uhr will man dann nämlich wöchentlich das Format "Achtung Fahndung" zeigen. Darin gehe das "Bild CSI-Team mit Experten auf Verbrecherjagd und macht Deutschland sicherer", heißt es in der Erklärung zum Format. Jede Woche soll mit der Hilfe von Zuschauerinnen und Zuschauern nach Tätern gefahndet werden. Pro Sendung stehen drei Fälle im Fokus, zwei aktuelle und ein Cold Case. Keine Live-Strecken beim Bild-Sender sind aktuell für den Samstag vorgesehen, an diesem Tag wird man vor allem auf Dokus setzen.

Doku-Highlights in den ersten Wochen nach dem Start sind unter anderem die Deutschlandpremiere von "Diana und die Royals", die Bild am 30. August ab 22:05 Uhr ausstrahlen wird. Danach folgt noch "Dianas Tod - Was wirklich geschah" als Free-TV-Premiere. Darüber hinaus wird man auch die Doku-Reihe "Streit ums Geld" erstmals in Deutschland zeigen, darin geht's um Rechtsstreitigkeiten von Stars. In den ersten beiden Folgen stehen Johnny Depp (30. August, 21:10 Uhr) und Hulk Hogan (6. September, 21:10 Uhr) im Fokus.