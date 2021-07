Mehr als sieben Jahre sind vergangen, seit sich Michael Schumacher bei einem Ski-Unfall schwer verletzte. Seither ist der siebenmalige Formel-1-Weltmeister nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen - was die Boulevardpresse nicht davon abhält, trotzdem immer wieder über Schumachers Schicksal zu spekulieren. Deutlich mehr Feingefühl dürfte da schon der neue Dokumentarfilm "Schumacher" an den Tag legen, deren internationale Ausstrahlung ab dem 15. September bei Netflix erfolgen wird, wie der Streamingdienst am Freitag bekanntgab. Für die Produktion zeichneten Benjamin Seikel und Vanessa Nöcker mit ihrer Firma B14 Film verantwortlich. Regie führten Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker und Michael Wech.

"Schumacher" soll "den Weg aus der Kerpener Kiesgrube zum globalen Superstar" nachzeichnen. Das Besondere: Entstanden ist der Film mit der Unterstützung der Familie. "Michael Schumacher hat das Berufsbild des Rennfahrers neu definiert und neue Standards gesetzt. In seinem Perfektionsstreben schonte er weder sich noch sein Team und trieb es so zu den größten Erfolgen. Er wird auf der ganzen Welt für seine Führungsqualitäten bewundert. Die Kraft dafür und den Ausgleich davon holte er sich zuhause, bei seiner Familie, die er abgöttisch liebt", so Schumachers Managerin Sabine Kehm. "Um den privaten Bereich als Kraftquell zu bewahren, schottete er ihn schon immer rigoros und konsequent von seinem öffentlichen Leben ab. Dieser Film erzählt von beiden Welten. Er ist das Geschenk seiner Familie an den geliebten Ehemann und Vater."

"Der Dokumentarfilm war eine große Herausforderung und benötigte viel Zeit und Sensibilität, wenn man den Druck bedenkt, der von außen auf der Produktion lastete", sagt Produzent Benjamin Seikel. Und Vanessa Nöcker betont: "Der größte Spagat für die Regisseure war sicher die Balance zwischen dem unabhängigen Berichten und der Rücksicht auf die Familie zu finden. Hier aber war Corinna Schumacher selbst unsere größte Stütze. Sie selbst wollte einen authentischen Film, Michael so zeigen wie er ist, mit allen Höhen und Tiefen, ganz ohne Schönrednereien. Sie hatte die Größe uns machen zu lassen, und so haben wir auch ihre Grenzen respektiert und gewahrt. Eine sehr inspirierende, herzliche Frau, die uns alle nachhaltig beeindruckt hat."

Neben Schumachers Vater und seinem Bruder Ralf kommen Ehefrau Corinna und seine beiden Kinder Gina und Mick, der inzwischen selbst in der Formel 1 fährt, genauso zu Wort wie seine engsten Wegbegleiter und Konkurrenten. Darunter Jean Todt, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, Damon Hill, Flavio Briatore, David Coulthard, Willi Weber, Luca di Montezemolo, Piero Ferrari sowie Managerin Sabine Kehm. Veröffentlicht wird der Dokumentarfilm fast auf den Tag genau 30 Jahre nach Michael Schumachers Einstieg in die Formel 1.

Kai Finke, Director, EMEA TV Licensing Netflix: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit 'Schumacher' ab September unseren Zuschauern in über 190 Ländern einen Film über Michael Schumacher verfügbar machen können, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Ich bin überzeugt davon, dass dieses zutiefst persönliche Portrait seine Fans weltweit begeistern und berühren wird. Auch diejenigen Zuschauer, die sich vielleicht bisher weder speziell mit Michael Schumachers Biografie noch ganz allgemein mit der Formel 1 beschäftigt haben, werden durch diese packende Dokumentation einen sehr besonderen Menschen kennenlernen."