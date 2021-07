am 30.07.2021 - 13:52 Uhr

An Wechseln im Führungsteam von Sky hat es in den vergangenen Jahren wahrlich nicht gemangelt. Nun gibt es eine weitere Personalie: Benjamin Bach arbeitet ab September für den Medienkonzern und wird dann Senior Vice President Content Strategy & Acquisition. Die neu geschaffene Position umfasst die Bereiche Content Strategy, Content Acquisition, Sky Store und Content Performance Management.

Die Rolle kombiniert damit Teile des Portfolios, das bislang Malte Probst und Matthias Kistler verantwortet haben, mit Sales-fokussierten Aufgaben. Probst, der viele Jahre lang das Film- und Entertainmentportfolio bei Sky managte, wechselt ab Oktober als Chief Product Officer Fiction zu blue Entertainment in die Schweiz. Auch Kistler zieht es ins Ausland, er heuert bei Amazon in London an.

Bach arbeitete zuletzt für 20th Century Fox in Wien und Frankfurt, wo er als Managing Director die Profit-&-Loss-Gesamtverantwortung für Deutschland, Österreich und Schweiz innehatte. Während seiner Zeit bei Fox verantwortete er die Vermarktung von vielen erfolgreichen Filmen. Zuvor war Bach als Sales Director, TV Distribution bei NBC Universal in London tätig und leitete dort das Sales Team für Zentral- und Osteuropa. Als Vice President International Sales, Theatrical, Digital & TV war Bach zudem auch einige Jahre beim Bollywood Studio Eros International Pictures in London und Mumbai beschäftigt.

Bei Sky berichtet Bach künftig an Elke Walthelm, Executive Vice President Content. Die sagt zum Neuzugang: "Mit Benjamin gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der zudem eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Stärkung von Teams aufweisen kann. Ich bin davon überzeugt, dass seine Erfahrungen im internationalen Vertrieb und Marketing von Film- und TV-Inhalten sowie im Bereich Content-Lizensierung sehr wertvoll sein werden, um unsere Programmoffensive und das gesamte Business erfolgreich weiterzuentwickeln, so dass wir unseren Kund*innen auch in Zukunft ein exzellentes Programmportfolio anbieten können."