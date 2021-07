Auch wenn das Finale der Fußball-EM erst am 11. Juli stattfand und weniger als zwei Wochen später die Olympischen Spiele begannen, war der Monat im Fernsehen weit weniger vom Sport geprägt als noch der Juni. Nur an fünf Abenden standen noch EM-Spiele auf dem Programm - und Olympia findet dank der Zeitverschiebung ohnehin nur nachts und tagsüber statt. Das eröffnete der privaten wieder mehr Spielraum, um eigene Formate an den Start zu bringen. Besonders stark genutzt hat diesen Spielraum RTL, wie ein Blick auf den Frische-Index verrät, mit dem wir jeden Monat den Anteil an Free-TV-Premieren und Erstausstrahlungen am Abendprogramm zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht berechnen.

Tatsächlich stürmte RTL sogar am ZDF und dem Ersten vorbei und wies den mit Abstand höchsten Frische-Anteil aller Sender auf. Fast drei Viertel wurde mit frischem Programm gefüllt, 30 Prozentpunkte mehr als noch im Juni und sogar 32 Prozentpunkte mehr als im Juli vergangenen Jahres. Mit "Wer wird Millionär", "Take me out XXL", der "Bachelorette", Special-Abenden etwa zur Kanzlerin oder Maradona, den "RTL Sommerspielen", "Top Dog" und "The Wheel" legte man programmlich tatsächlich ein beachtliches Tempo vor, zumal für einen Sommermonat. Das ZDF und Das Erste konnten sich hingegen an den sportfreien Abenden häufiger zurücklehnen, die Quoten stimmten sportbedingt sowieso.

Auch bei allen anderen Privatsendern zog der Anteil an frischem Programm an, besonders deutlich auch bei Sat.1, wo es 22 Prozentpunkte auf einen Frische-Anteil von 56 Prozent nach oben ging. Hier gab's beispielsweise donnerstags die neue Showreihe "99", das neue Dating-Format am Montag, das "ran"-Comeback und auch der Seriendonnerstag bot wieder frische Ware. ProSieben spielte mit 37 Prozent schon eine ganze Liga tiefer, RTLzwei, Vox und Kabel Eins bewegten sich bei rund einem Viertel allesamt auf Augenhöhe.

FIX-Punkte

Juli 2021 Vergleich zum

Vormonat Vergleich zum

Juli 2020 Jahresschnitt '21

(vs 01-07/20) RTL 73 von 100 +30 +32 73

( +2 ) ZDF 64 von 100 +0 +14 81

( +7 ) Das Erste 58 von 100 -11 +7 81

( +4 ) Sat.1 56 von 100 +22 +3 47

( -1 ) ProSieben 37 von 100 +12 +1 46

( -3 ) RTLzwei 25 von 100 +16 +12 29

( +4 ) VOX 24 von 100 +6 -11 35

( -2 ) kabel eins 23 von 100 +14 +3 22

( +0 )

Zum Schluss wie immer ein paar Anmerkungen zu den Daten: Über die Qualität des Programms sagt der Anteil der Erstausstrahlungen natürlich nicht unbedingt etwas aus, doch es ist trotzdem eines von mehreren Indizien, mit welchem Aufwand ein Programm derzeit betrieben wird. Zu beachten ist zudem: Der Frische-Index gibt einen Trend an, bildet die Situation aber nicht ganz genau ab. So gibt es beispielsweise einen systembedingten "Nachteil" für Das Erste und das ZDF: Aufgrund der Werbefreiheit müssen sie mehr eigenes Programm produzieren, um die Zeit zu füllen, während die Privatsender einen gar nicht so geringen Teil des Abends mit Werbeblöcken füllen. Eine Stunde Erstausstrahlung ohne Werbung im Ersten haben wir aber genauso gewertet wie eine Stunde Erstausstrahlung bei den Privaten mit Werbung. Dazu kommt, dass einige Privatsender tendenziell etwas weniger Werbung zeigen als andere - so etwa Vox, das Serien anders als beispielsweise RTL nicht immer bis zu einer festen Anfangszeit um "viertel nach" streckt.