Noch rechtzeitig vor der Wahl schickt ProSieben am 13. September erstmals sein neues Magazin "Zervakis & Opdenhövel. Live." auf Sendung, das fortan immer montags um 20:15 Uhr für zwei Stunden im Programm sein wird. Die von RedSeven Entertainment produzierte Sendung wird live aus Unterföhring gesendet und soll sich mit den Themen der Woche, aber auch darüber hinaus "drängende Themen unserer Zeit" wie dem Zustand der Pflege oder den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigen.

Zervaks und Opdenhövel "sprechen mit Betroffenen, Verantwortlichen, Expert:innen und prominenten Gästen im neuen Studio über drängende gesellschaftliche Themen unserer Zeit. Sie treffen Menschen auf ihrer Mission. Sie schauen in ausführlichen Beiträgen hinter die Kulissen von Veranstaltungen und Ereignissen. Und sie setzen sich in der Sendung mit den Fragen und Meinungen der Zuschauer:innen auseinander", heißt es in der Ankündigung von ProSieben.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "In unserem neuen ProSieben-Journal 'Zervakis & Opdenhövel. Live.' wollen wir unser Publikum informativ unterhalten und mit relevanten Themen fordern, ohne dabei anstrengend zu sein. Montag ist für uns der perfekte Tag dafür: Nach einem entspannten Wochenende und dem ersten Arbeitstag bringen wir die Zuschauer:innen auf den aktuellen Stand, damit sie gut informiert und gut gelaunt in die weitere Woche gehen können."

Linda Zervakis: "Für mich war es an der Zeit für eine neue Herausforderung, ich wollte etwas Neues wagen. Während ich bislang meist nur über traurige und tragische Meldungen berichten musste, wollen Matthias und ich in 'Zervakis & Opdenhövel. Live.' Menschen informieren, Themen mit Gästen vertiefen und die Zuschauer:innen unterhalten. Hier kann ich alles einbringen, was mir vor der Kamera Spaß macht." Matthias Opdenhövel ergänzt: "Ich bin ein neugieriger Mensch, deshalb bin ich Journalist geworden. Das Schöne an 'Zervakis & Opdenhövel. Live.' ist, dass wir die komplette Palette an Themen bedienen können: Wir können spannende, lustige oder nachhaltige Geschichten erzählen. Und die gemeinsame Moderation mit Linda bietet uns die super Gelegenheit, dass auch mal einer von uns irgendwo vor Ort sein kann, während der andere Im Studio steht. Alles ist möglich."

Der Montagabend wird bei ProSieben damit ab dem Herbst journalistisch geprägt sein, die dort bislang beheimateten Sitcoms "Young Sheldon" und "Die Simpsons" werden stattdessen auf den Mittwochabend verschoben, der somit künftig der einzige feste Platz für US-Serienware im ProSieben-Programm sein wird. Auch die Wiederholungen von "The Big Bang Theory" werden dort künftig laufen.