Der Nachrichtensender fasst seine Sondersendungen im Vorfeld der Bundestagswahl unter dem Titel "Kampf ums Kanzleramt" zusammen und hat im Rahmen dessen mehrere Interviews und Duelle angekündigt. Am 11. August um 20 Uhr stellt sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in einem einstündigen Interview den Fragen der "Welt"-Journalisten, am 13. September um 14 Uhr ist Armin Laschet an der Reihe. Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock wird nach aktuellem Stand hingegen kein solches Interview geben, sie sei angefragt, bislang habe man aber keine Zusage erhalten, so eine Sendersprecherin.

Neben den beiden Kandidaten-Interviews setzt Welt zudem auf eine ganze Reihe an Duellen, die von Tatjana Ohm und Robin Alexander moderiert werden. Eine Besonderheit gibt's dabei direkt zum Auftakt: Am 3. August trifft FDP-Politiker Wolfgang Kubicki nicht auf eine klassische Politikerin, sondern auf Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer. Zu sehen gibt's das Duell um 16 Uhr.

Weitere Duelle folgen dann im September. Am 6. September um 15:30 Uhr trifft SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auf Tilman Kuban, den Vorsitzenden der Jungen Union. Einen Tag später diskutieren um 15 Uhr der Unions-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus und die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht miteinander, am Tag darauf trifft der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch auf FDP-Chef Christian Lindner. Noch keinen genauen Termin gibt es für das geplante Aufeinandertreffen von CDU-Politiker Friedrich Merz und Grünen-Politiker Cem Özdemir.

Am Wahlsonntag selbst wird Welt dann zwischen 7 und Mitternacht live senden, auch hier setzt man während der entscheidenden Stunden auf das Duo aus Tatjana Ohm und Robin Alexander. Carsten Hädler wird die aktuellen Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse präsentieren.