Am Freitagabend startet Sat.1 eine weitere Staffel seiner Reality-Show "Promi Big Brother". Für die meisten Teilnehmenden startet das Abenteuer schon zwei Tage vorher. So können in der Einzugsshow dann schon erste Highlights gezeigt werden. Acht der zwölf Bewohnerinnen und Bewohner nannte der Sender nun. So ist also bestätigt, dass die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnern Michael Müller in die Promi-WG einziehen wird. Neben ihr dabei ist auch Hellseher Daniel Kreibich und der ehemalige Handball-Spieler Eric Sindermann.

Auch die Teilnahme von Heike Maurer ist nun fix. Sie war zwischen 2000 und 2013 Moderatorin der Lottoziehung, die mittwochs im ZDF gezeigt wurde. Aus dem RTL-Universum kommen drei weitere Promis. Da wäre zum einen Uwe Abel, einst Teilnehmer in der Kuppelshow "Bauer sucht Frau". Der Landwirt mischte 2011 in der Sendung mit und wurde damals als "sanfter Schweinebauer" bekannt. Die Liebe zu seiner dort kennengelernten Iris hielt und hält, 2018 lebte er schon einmal in einer Promi-WG, mit Iris gemeinsam gewann er damals "Das Sommerhaus der Stars".

Gewonnen hat auch Mimi Gwozdz – die 27-Jährige bekam Anfang 2021 die letzte Rose von RTL-"Bachelor" Niko. Der Ausgang ist bekannt: Am Ende kam Niko doch mit der Zweitplatzierten zusammen, Mimi ging trotz letzter Rose also leer aus. Jetzt zieht sie bei "Promi Big Brother" ein und trifft dort unter anderem auch auf den ehemaligen "Bachelorette"- und "Bachelor in Paradise"-Kandidaten Rafi Rachek. Ebenfalls um den Sieg bei "Promi Big Brother" kämpfen wird Influencerin Ina Aogo, Frau des ehemaligen Fußballers Dennis Aogo.

Hinzu kommen noch vier weitere Promis, deren Namen Sat.1 noch nicht verraten hat. Das Motto der kommenden Staffel wird der Weltall sein. Zudem zeigt Sat.1 so viel "Promi Big Brother" wie noch nie; allein schon dem Umstand geschuldet, dass die begleitende Late-Night-Show mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel von sixx zu Sat.1 wechselt. Die Sendezeiten variieren diesmal. Die von Marlene Lufen und Jochen Schropp moderierten Live-Shows aus Köln starten entweder um 20:15 Uhr, 22:15 Uhr oder an den Abenden, an denen Sat.1 Fußball zeigt, um 23 Uhr.