am 03.08.2021 - 10:29 Uhr

Sky hat einen Sendetermin für seine vierteilige Verfilmung der "Ibiza-Affäre" gefunden. Die Produktion von W&B Television, die in Ko-Produktion mit epo-film entstand, wird am 21. Oktober und 28. Oktober, also jeweils freitags um 20:15 Uhr, auf dem Sender Sky Atlantic zu sehen sein. Bereits ab dem 21. Oktober lassen sich alle vier Episoden des Formats abrufen.

Erzählt werden darin jene Vorkommnisse, die die östereichische Politik 2019 ordentlich durchrüttelten. Es geht um Videoaufnahmen eines mehrstündigen Treffens zwischen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus mit der vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen in einer Finca auf Ibiza. Das Video wurde schließlich von "SZ" und "Spiegel" veröffentlicht. Die Rolle des ehemaligen österreichischen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache übernahm in "Die Ibiza-Affäre" nun Andreas Lust, die des ehemaligen Klubobmanns Johann Gudenus der Darsteller Julian Looman. Stefan Murr und Patrick Güldenberg spielen die beiden Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier, die das Video als Erste veröffentlicht haben. Nicholas Ofczarek ist in der Serie als Privatdetektiv zu sehen.

Die vierteilige Serie fußt auf dem Sachbuch "Die Ibiza-Affäre: Innenansichten eines Skandals", auch Hintergrundgespräche sind Grundlage für den Serienstoff. Geschrieben wurde das Sky-Original von Stefan Holtz und Florian Iwersen. Marcus Ammon, Senior Vice President Sky Original Production, sagt: „Ein realer Politskandal, der mit einem Paukenschlag endet. Ein Krimi, den sich ein Drehbuchautor nicht besser ausdenken könnte. Gemeinsam mit W&B Television und dem Regisseur Christopher Schier erzählen wir die unglaubliche Entstehungsgeschichte des inzwischen weltweit bekannten Videos, das die österreichische Politik erschütterte. Eine packende, dramatische Serie, so skurril wie die Wirklichkeit."

"Ein packender Blick auf die Ereignisse" sei die Serie geworden, findet Quirin Berg, Produzent und Geschäftsführer W&B Television. "Wäre es nicht die Realität, könnte es eine Komödie sein", fügte er an.