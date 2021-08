am 03.08.2021 - 10:57 Uhr

Am Samstag, 21. August, verabschiedet sich "Menschen – Das Magazin" von seinem Publikum. Die ZDF-Magazinsendung mit Moderatorin Sandra Olbrich weicht für ein neues Reportage-Format, das zwei Wochen später erstmals läuft. Zum Abschied zeigt "Menschen – Das Magazin" noch drei Sommerreportagen mittags um zwölf, die erste davon lief vergangenes Wochenende und drehte sich um die Mecklenburgische Seenplatte. Die weiteren beiden Ausgaben zeigen den Spreewald und den Bodensee.

Beginnend am 4. September heißt es samstags um zwölf Uhr mittags im ZDF dann immer "einfach Mensch". Zum Auftakt des neuen Reportage-Formats hat Autorin Corinna Wirth einen 15 Minuten langen Film beigesteuert, der erzählt, wie Menschen mit einer Borderline-Störung leben. Dabei werde auch die Perspektive gewechselt. Nach ZDF-Angaben werde nicht mehr über die Menschen berichtet, stattdessen erzählen die Betroffenen im Film aus eigener Sicht.



"einfach Mensch" entsteht – wie bereits "Menschen - das Magazin" zuvor - gemeinsam mit der "Aktion Mensch" und auch eine weitere Parallele gibt es: Es geht weiterhin um die Gestaltung des gemeinsamen Lebens von Menschen mit und ohne Behinderung und sozial benachteiligten Menschen. In der ZDFMediathek stehen die Folgen zudem in einer Gebärdenfassung zur Verfügung.