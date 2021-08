am 03.08.2021 - 17:57 Uhr

Den Start in die neue Saison des DFB-Pokals hat sich Sport1 gewiss anders vorgestellt: Eigentlich wollte der Free-TV-Sender am Freitagabend die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem Bremer SV übertragen. Weil sich die Mannschaft des Oberligisten nach positiven Tests jedoch in Team-Quarantäne begeben muss, fällt die Partie vorerst flach.

"Die Spielleitung für den DFB-Pokal hat das für Freitag, den 6. August 2021 angesetzte Spiel zwischen dem Bremer SV und Bayern München abgesetzt. Hintergrund sind die behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen für den Bremer SV", erklärte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag.

Unklar ist noch, wann das Erstrundenspiel nachgeholt wird. Über die Neuansetzung werde der DFB "in Abstimmung mit beiden Vereinen schnellstmöglich entscheiden", erklärte der Verband, der zugleich erklärte, dass dadurch auch die Auslosung der zweiten Hauptrunde verschoben werden müsse.

Sport1 hat unterdessen bereits reagiert und für Freitagabend mehrere Folgen der Dokusoap "Die PS Profis - 10 Zylinder" angekündigt. Am Vorabend wird außerdem eine weitere Folge von "Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus" ausgestrahlt. Die nicht abgesagten Pokalspiele des Abends werden derweil bei Sky zu sehen sein.