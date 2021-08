Bereits seit einigen Jahren strahlt die Deutsche Telekom über ihre Plattform MagentaSport ausgewählte Spiele der Frauen-Fußball-Bundesliga aus. Nun soll die Präsenz spürbar ausgeweitet werden: Wie die Telekom und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilten, wird MagentaSport ab der kommenden Saison alle 132 Spiele live übertragen.

Michael Schuld, TV-Chef der Telekom Deutschland, sieht die Frauen-Bundesliga "definitiv auf dem Vormarsch", sagte er. "Immer mehr Traditionsclubs und Bundesliga Vereine investieren in den Aufbau und die Weiterentwicklung Ihrer Teams in der Frauen-Bundesliga. Dieser Entwicklung tragen auch wir gemeinsam mit dem DFB Rechnung: Als größter Anbieter von Live-Mannschaftsport in Deutschland bieten wir nun folgerichtig auch die Flyeralarm Frauen-Bundesliga mit allen Spielen live an."

Holger Blask, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb der DFB GmbH: "Die nun gemeinsam mit der Telekom erreichte hundertprozentige Produktion aller Spiele der Flyeralarm Frauen-Bundesliga ist ein wichtiger strategischer Schritt für den Frauenfußball in Deutschland. Mit der Unterstützung unseres Partners Telekom eröffnet die erhöhte Sichtbarkeit weitreichende Möglichkeiten, die Vermarktung der Liga signifikant zu steigern.

Free-TV-Berichterstattung bei ARD und Eurosport

Das DFB-Präsidium hatte zuvor dem Antrag einer Produktionskosten-Beteiligung zugestimmt und somit den Weg zur Vollproduktion von sämtlichen Spielen in den kommenden beiden Spielzeiten geebnet.

Neben der Übertragung bei MagentaSport wird, wie schon in der Vergangenheit, jeweils eine Begegnung pro Spieltag im Free-TV auf Eurosport präsentiert. Darüber hinaus hat die ARD das Recht auf ein zusätzliches Live-Spiel pro Spieltag und Highlight-Berichterstattung. Zudem wird der Sender fortan über die Samstagsbegegnung regelmäßig in der "Sportschau" berichten.