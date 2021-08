am 04.08.2021 - 10:46 Uhr

Die Seven.One Entertainment Group nimmt das Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga in der kommenden Woche zum Anlass, um einen eigenen UHD-Sender zu starten. Sämtliche UHD-Inhalte der Gruppe werden fortan auf dem neuen Kanal ProSiebenSat.1 UHD gebündelt, der zunächst ausschließlich über die Satelliten-Plattform HD+ verbreitet wird. Deren Kundschaft kann ProSiebenSat.1 UHD ab dem 13. August ohne zusätzliche Kosten empfangen.

Damit geht die Seven.One Entertainment Group einen ähnlichen Weg wie die Mediengruppe RTL Deutschland, die schon seit längerer Zeit einen UHD-Kanal via HD+ betreibt. Bei ProSiebenSat.1 UHD sollen künftig neben Live-Sport ausgewählte Programme parallel zur Ausstrahlung in SD und HD auch in der Bildqualität UHD mit HDR zu sehen sein. Um welche es sich dabei handelt, ließ die Sendergruppe jedoch offen.

© Seven.One Entertainment Group

Christoph Mühleib, Geschäftsführer von Astra Deutschland: "Zusammen mit der Seven.One Entertainment Group setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Branche: Denn ProSiebenSat.1 UHD vereint die UHD-Highlights mehrerer Sender in einem Angebot – angefangen mit Top-Spielen der Fußball-Bundesliga." Mühleib sieht darin "einen echten Mehrwert ohne Mehrkosten".