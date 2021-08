Fans der RTL-Dailysoap "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten", müssen demnächst für einige Zeit auf ein gewohntes Gesicht verzichten: Der Schauspieler Jörn Schlönvoigt hat sich in eine mehrmonatige Auszeit verabschiedet. Seinen vorerst letzten Drehtag hatte er bereits in dieser Woche, zurückkehren soll er in seine Rolle des Dr. Philip Höfer erst Anfang des kommenden Jahres.

Auf dem Bildschirm wird er aber noch für einige Zeit bis in den Herbst hinein zu sehen sein, nach einer Vorlaufzeit dürfte er dann spätestens ab Frühjahr 2022 auch wieder in "GZSZ" auftauchen. Beim 30-jährigen Jubiläum, das "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" am 11. Mai 2022 feiert, werde er in jedem Fall wieder zu sehen sein, so RTL.

Schlönvoigt begründet seine Auszeit so: "Sobald unsere Tochter in die Schule geht, sind auch für uns natürlich die Schulferien bindend. Das nutzen wir nun noch einmal aus und freuen uns auf eine gemeinsame Zeit im Ausland. Natürlich lassen wir auch unsere Follower bei Instagram daran teilhaben. Berlin bleibt meine Homebase, damit ich für alle neuen und neben GZSZ laufenden Projekte jederzeit vor Ort sein kann."