Wenn die Champions League in wenigen Tagen in die neue Saison startet, dann wird auch Sky an Bord sein - zumindest ein bisschen. Der Pay-TV-Sender hat zwar eigentlich sämtliche Rechte an der Fußball-Königsklasse verloren, wird in den kommenden drei Jahren aber zumindest vereinzelte Spiele in seinen Sportsbars anbieten können. Konkret geht es um das Paket, das sich Amazon für seinen Streamingdienst Prime Video gesichert hat.

Insgesamt 16 Spiele wird Prime Video in den kommenden drei Spielzeiten übertragen. Dabei handelt es sich um die vermeintlichen "Topspiele" am Dienstagabend. Diese Partien werden künftig im Gastro-Vertrag von Sky enthalten sein, sofern Gastronomen das Sportsbar- oder das Internation-Paket gebucht haben. Unter dem Titel "Prime Video Sportsbar" werden die Live-Übertragungen schließlich auf einem speziellen Kanal des Sky-Receivers über Satellit und Kabel bereitgestellt.

"Durch die Vereinbarung mit Prime Video ergänzt Sky sein Angebot um die hochkarätigen Live-Spiele in der UEFA Champions League", so Charly Classen, Sportchef bei Sky Deutschland. "Sky unterstreicht einmal mehr seine Rolle als wichtiger TV-Partner für den Außer-Haus-Markt in Deutschland. Auch mit Beginn der neuen Saison bietet Sky damit den Betreibern in der Gastronomie und Hotellerie eine einzigartige Vielfalt an hochwertigem Live-Sport - alles aus einer Hand."

Allerdings wird Sky den Gastronomen fortan keineswegs sämtliche Champions-League-Spiele zur Verfügung stellen können, denn anders als bisher arbeitet DAZN, das den Großteil der Rechte besitzt, in diesem Bereich fortan nicht mehr mit Sky zusammen. Bereits vor einigen Monaten hatte der Streamingdienst mit "DAZN vor Business" ein eigenständiges Angebot eingeführt, für das DAZN von allen Gastronomen pauschal 250 Euro pro Monat verlangt (DWDL.de berichtete). Hierüber sind dann fortan auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga zu sehen.