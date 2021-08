Die Produktionsfirma Warner Bros. ITVP Deutschland hat sich die Rechte an der "Dark Iceland"-Romanreihe des isländischen Bestseller-Autoren Ragnar Jónasson gesichert. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf eine Zusammenarbeit mit Herbert L. Kloiber und dessen 2020 gegründete Firma Night Train Media, die bei der Verfilmung der sechs Bücher über den Polizisten Ari Thor für den internationalen Markt helfen soll. Für die Entwicklung der Adaption arbeiten beide Unternehmen erstmals zusammen.

Bernd von Fehrn, Director Fiction Warner Bros. ITVP Deutschland: "Wir sind begeistert, Ragnar Jónasson mit unserer Vision überzeugt zu haben. Für uns gehört er zu den aufregendsten Autoren des Crime-Genres. Seine Buchreihe zu verfilmen passt hervorragend in unsere langfristige Strategie, auch über hiesige Grenzen hinaus fiktionale Programme auf höchstem Niveau zu realisieren. Dass wir für dieses Projekt einen so spannenden, international agierenden Partner wie Night Train gewinnen konnten, freut mich ganz besonders."

Auf Produzentenseite arbeiten Dagmar Konsalik und Tobias Rosen. Zeitgleich zu der Adaption werden die "Dark Iceland"-Romane im zu Penguin Random Houose gehörenden btb Verlag ab Anfang kommenden Jahres neu veröffentlicht. Jónassons Bücher haben sich bislang weltweit mehr als zweieinhalb Millionen Mal in über 30 Ländern verkauft. Die britische "Times" den Isländer gar einmal als "best crime writer in the world today" beschrieben.

Ragnar Jónasson: "Für mich wird tatsächlich ein Traum wahr, wenn Ari Thor und die 'Dark Iceland'-Serie jetzt filmisch zum Leben erweckt werden. Ich bin überzeugt, mit Warner, deren starker Vision und ihrer langen Historie fantastischen Storytellings den perfekten Partner für dieses Abenteuer gefunden zu haben."