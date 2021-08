Im März präsentierte Carmen Nebel die letzte Ausgabe ihres Formats "Willkommen bei Carmen Nebel". In musikalischer Hinsicht war die Nachfolge schon länger geklärt. Das ZDF setzt fortan auf Giovanni Zarrella, der erstmals am 11. September mit der nach ihm benannten Samstagabend-Show auf Sendung gehen soll. Das ZDF bestätigte der "Bild am Sonntag" nun, dass auch ein anderes Herzensprojekt von Carmen Nebel künftig in andere Hände gegeben wurde.

Demnach wird Johannes B. Kerner die ZDF-Show zugunsten der Deutschen Krebshilfe übernehmen. Aus der klassischen Spenden-Gala soll in Zukunft eine Sonderausgabe von "Der Quiz-Champion" werden. Wann die erste Sonderausgabe des Rateformats geplant ist, ist aber noch unklar.

Das ZDF spricht in "BamS" von einer "außergewöhnlichen Verbindung von Quiz- und Spendensendung", in der sich zahlreiche Prominente für die Deutsche Krebshilfe einsetzen sollen. Es werde auch ein prominent besetztes Promi-Panel geben, das die Anrufe und Spenden der Zuschauer direkt im Studio entgegennimmt. Logischerweise wird die besondere "Quiz-Champion"-Sendung dann live ausgestrahlt.

Von "Der Quiz-Champion" liefen in diesem Jahr beim ZDF bis dato drei Folgen. Zwischen 3,55 und 4,61 Millionen Menschen sahen die jeweils mehrstündigen Ausgaben mit Moderator Johannes B. Kerner. Im Schnitt schauten 14,4 Prozent des Gesamtpublikums zu. Die Show "Der Quiz-Champion" läuft seit 2013 im Zweiten. 2012 wurde das Vorgängerformat "Der Super-Champion" beim öffentlich-rechtlichen Sender gezeigt, dessen Moderator noch der inzwischen wieder für die ARD tätige Jörg Pilawa war.