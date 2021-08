am 10.08.2021 - 14:43 Uhr

© Turner Broadcasting System, Inc. A WarnerMedia Company.

Für die jeweils einstündigen Folgen wird das Moderatoren-Team Günter Zapf und Mike Ritter, das schon seit 2019 die Matches von AEW Dynamite auf TNT Serie begleitet, durch den langjährigen Wrestling- und Kampfsport-Experten Oliver Copp ergänzt.

Bei "All Elite Wrestling: Rampage" sollen alle großen Stars von AEW in den Ring steigen, versprechen die Verantwortlichen. Neben Sting, Chris Jericho, Paul Wight, Mark Henry oder Christian Cage sollen unter anderem auch Kenny Omega, Cody Rhodes, die Young Bucks, Jon Moxley, Dr. Britt Baker D.M.D., Hangman Page, Darby Allin, Andrade El Idolo und Orange Cassidy für Unterhaltung in der zweiten wöchentlichen "AEW"-Show sorgen.