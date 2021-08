ProSieben hat für den 16. September den Start der neuen Dokutainment-Reihe "Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges" angekündigt. Darin tauschen sie ihr normales Promi-Dasein mit dem "anspruchsvollen Alltag in einem klassischen Ausbildungsberuf", wie es in der Beschreibung heißt. In den "Ausbildungsprogrammen" der Polizei, der Feuerwehr und in einem Hotelbetrieb sollen sie entdecken, welche spezifischen Anforderungen sich hinter den einzelnen Berufen verbergen. Dabei werden sie von echten Profis aus diesen Berufen beobachtet, die entscheiden, welcher Star sich am Besten schlägt.

Im Polizeiausbildungszentrum Berlin-Spandau treten Bülent Ceylan, Riccardo Simonetti, Axel Stein, Simon Gosejohann, Laura Karasek und Jasmin Wagner an, bei der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg versuchen sich Bülent Ceylan, Laura Karasek, Riccardo Simonetti, Sandy Mölling, Bastian Bielendorfer und Rurik Gislason als Feuerwehrleute. Eine Lehre im Hotel beginnen Laura Karasek, Riccardo Simonetti, Marco Schreyl, Simon Gosejohann, Panagiota Petridou und Mario Basler.

Die zunächst drei Ausgaben laufen donnerstags um 20:15 Uhr und werden von RedSeven Entertainment produziert. Die Sendung basiert auf dem französischen Format "Les Touristes"