Zum Plan der ARD gehört es, auf dem "FilmMittwoch"-Sendeplatz künftig auch verstärkt auf Serien zu setzen, die jedoch vorwiegend in der Mediathek funktionieren sollen. Eines der Projekte ist die Miniserie "Tina mobil", für die nun ein Sendeplatz gefunden wurde. Ab dem 22. September wird "Tina mobil" jeweils mittwochs laufen. Die insgesamt sechs Folgen werden dabei wöchentlich im Doppelpack ausgestrahlt, werden in der ARD-Mediathek aber schon allesamt ab dem 16. September zum Abruf bereitgestellt.

Die Hauptrolle der Tina spielt Gabriela Maria Schmeide. In weiteren Rollen sind unter anderem Runa Greiner, Fine Sendel, David Ali Rashed, Alexander Hörbe, Steffi Kühnert, Max Hopp, Anne-Kathrin Gummich, Ursula Werner, Monika Lennartz, Carmen-Maja Antoni und Axel Werner zu sehen. Das Drehbuch stammt von Laila Stieler, Regie führte Richard Huber.

Im Zentrum steht die alleinerziehende Mutter Tina, die ihren Ehemann rausschmiss, als dieser mit dem Saufen anfing. sie die Familie zusammen. Als der Alte anfing zu saufen, musste sie ihn leider rausschmeißen. Ausgerechnet in dieser Zeit wird sie von ihrem Chef, einem Bäcker gekündigt - und auch wenn Tina selbst keine Bäckerin ist, will sie von diesem Moment an mit ihrem eigenen Bäckermobil durchstarten. Sie kauft sich ein eigenes Mobil, heuert bei der Konkurrenz an und fährt ihre alte Strecke - nur eben fünf Minuten früher als bisher.

"Mal komisch, mal traurig" soll die Geschichte einer Frau erzählt werden, "die partout nicht aufgeben will, in einem Milieu, das nicht allzu oft gezeigt wird", wie der RBB die Produktion beschreibt, hinter der X Filme Creative Pool steht. Produzent: Michael Polle, als Producerin fungiert Maximiliane Prokop.