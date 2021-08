Die ARD setzt im Vorfeld der Bundestagswahl auf Olli Schulz. Im neuen Format "Sound of Germany - eine Road-Show mit Olli Schulz" sucht er über die Musik den Zugang zum politischen Gespräch. Die dreiteilige Reihe steht ab dem 18. September in der ARD-Mediathek zur Verfügung und soll zugleich auf den Social-Media-Kanälen intensiv begleitet werden.

Konkret stellt das Roadmovie die Frage, wie die Gesellschaft klingt. Um das herauszufinden, trifft Olli Schulz Menschen an unterschiedlichsten Orten - in Wohnzimmern, Altenheimen, Autohäusern, Schlachthöfen oder bei Techno-Events. Dabei spricht er etwa mit Rappern über ihre Texte oder trifft Klaus Meine von den Scorpions.

Auch im Ersten wird es im Vorfeld der Bundestagswahl zahlreiche Formate geben, darunter der Film "Wege zur Macht. Deutschlands Entscheidungsträger", in dem Stephan Lamby seit Dezember Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz durch das Wahljahr begleitet. Es geht zudem um gesellschaftlichen Kräfte, deren Stimmen in den vergangenen Monaten an Bdeutung gewonnen haben, etwa aus der Szene der sogenannten "Querdenker", aber auch aus dem Bereich der Kultur und Wissenschaft. Zu sehen gibt es Lambys Dokumentation am 20. September um 20:15 Uhr.

Darüber hinaus will eine von infratest dimap begleitete Langzeitstudie beleuchten, wann und warum sich Wählerinnen und Wähler für oder gegen eine Partei entscheiden. Der Film "Unter Wählern" von Klaus Scherer beobachtet am 20. September um 23:20 Uhr mutmaßliche Wechselwähler über Monate hinweg in verschiedenen Wahlkreisen.

Zwei Dokus über den Cyber-Wahlkampf

Mit dem Cyber-Wahlkampf beschäftigen sich gleich zwei Dokumentation im Ersten: Für den Film "Wahlkampf undercover - Wie PR-Profis uns manipulieren" tauchen Gesine Enwaldt und Peter Kreysler in die Netzwerke global agierender digitaler PR-Agenturen ein, um offenzulegen, wie rechtspopulistische Parteien mit Hilfe dieser Agenturen vorgehen und wie viel es kostet, hetzerische Online-Werbung zu schalten. Die Dokumentation ist am 30. August um 23:05 Uhr im Ersten zu sehen.

Eine Woche später folgt "Die geheimen Meinungsmacher. Wie wir im Wahlkampf manipuliert werden", worin Marilina Görz y Moratalla und Marcel Kolvenbach der Spur nachgehen, wie rechte Gruppen im Verbund mit ausländischen Diensten im Bundestagswahlkampf versuchen, die Wählermeinungen zu manipulieren.