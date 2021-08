am 11.08.2021 - 15:42 Uhr

Doppelfolgen der Hochzeits-Doku "Zwischen Tüll und Tränen" zeigt Vox derzeit am Nachmittag zwischen 16 und 18 Uhr. Ab September wird von dem Format wieder nur eine Episode am Nachmittag zu sehen sein; auf dem gewohnten Sendeplatz um 17 Uhr. Zwei Wochen lang testet Vox dann eine neue Hochzeitssendung um 16 Uhr. Neu ist dann "Mein schönster Tag – Heute wird geheiratet", ganz offiziell ein Ableger von "Zwischen Tüll und Tränen".

Frischen Content hält der Privatsender obendrein auch schon am Samstag, 4. September, bereit. Eine neue und ausführliche Dokumentation findet an diesem Abend den Weg ins Line-Up. Viereinhalb Stunden lang geht es dann ab 20:15 Uhr in "Queen Forever" um die Freddy-Mercury-Story.