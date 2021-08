am 11.08.2021 - 15:57 Uhr

Ulrich Noethen wird für das ZDF Hauptdarsteller einer neuen Samstags-Krimireihe, die im Wendland angesiedelt ist und auch den Arbeitstitel "Wendland-Krimi" trägt. Dort, in Hamburg und Umgebung wird aktuell der Auftaktfilm gedreht. Ulrich Noethen spielt Kriminalhauptkommissar und Autor Jakob Stiller, der im LKA Hamburg als "Nestbeschmutzer" aus dem Verkehr gezogen und als Revierleiter ins Wendland, in die Dienststelle Dahlow, abgeschoben wird. Thomas Limpinsel, Jörn Hentschel, Helene Grass, Katjana Gerz, Cordelia Wege, Ruth Reinecke, Kai Maertens, Miriam Maertens sind in weiteren Rollen des neuen "Wendland-Krimi" zu sehen.

Die Reihe ist eine Produktion von Network Movie Film- und Fernsehproduktion. Regisseur Josef Rusnak inszeniert sein eigenes Drehbuch. Die Hauptfigur der Geschichte hat in seinem ersten Roman über einen missglückten Einsatz geschrieben – ein Kind kam dabei zu Tode, aber niemand wurde zur Verantwortung gezogen. Weil sich ein Vorgesetzter im Buch wieder erkennt, wird Jakob Stiller also weggelobt – und zwar von der eigenen Tochter (Sylvana Seddig spielt die Rolle).

In Folge ist die Dienststelle Dahlow Stillers neues Einsatzgebiet, hier soll er einen kurz vor der Pension stehenden Kriminalhauptkommissar (Dominic Raacke) ablösen. Kaum angekommen, wird ein Bio-Hof-Inhaber tot aufgefunden. Ein vermeintlicher Selbstmord? Bald geht es um ein dunkles Geheimnis, das bis in die Zeit der Proteste gegen das Atommülllager Gorleben im Jahr 1980 zurückreicht. Ein Sendetermin für den Start der neuen Samstagsreihe steht noch nicht fest.