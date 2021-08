am 11.08.2021 - 17:28 Uhr

Schon seit 15 Jahren begleitet Vox in der Dokusoap "Goodbye Deutschland" Menschen, die Deutschland verlassen wollen. Und auch wenn der Sender nicht der erste war, der Auswanderern ein eigenes Format widmete, so ist er gewiss der erfolgreichste - vor allem, wenn man bedenkt, dass aus "Goodbye Deutschland" so mancher Promi hervorgegangen ist, mit dem sich wiederum andere Sendungen füllen lassen.

Anlässlich des Jubiläums hatte Vox erst vor wenigen Tagen für den 30. August eine dreistündige "Geburtstagsparty" angekündigt, die nun jedoch kurzerhand noch einmal um eine Woche vorgezogen wurde. Zu sehen gibt es das "Goodbye Deutschland"-Special somit also am Montag, den 23. August um 20:15 Uhr. Eine Woche später zeigt der Privatsender stattdessen zwei reguläre Folgen der Dokusoap.

Zu den Gründen, die zu der Programmänderung führten, ist nichts bekannt. Allerdings geht Vox damit dem Staffel-Auftakt der RTLzwei-Kuppelshow "Love Island" aus dem Weg. Neben neuen Auswanderer-Geschichten umfasst die "Goodbye Deutschland"-Party einen Rückblick mit Stars der Sendung wie Danni Büchner, Peggy Jerofke & Steff Jerkel, Anke Leithäuser sowie Jörg & Fabio Klein.