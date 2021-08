am 13.08.2021 - 10:23 Uhr

Seit einigen Monaten bündelt Sat.1 nun schon seine Formate über Alltagshelden auf dem Sendeplatz am Dienstagabend. Dort soll nach dem Ende von "Promi Big Brother", das das Programmschema des Senders derzeit ein wenig durcheinanderwirbelt, dann auch gleich das nächste Format dieser Art folgen.

"110 Fahrrad-Cops im Einsatz" nennt sich die neueste Reportage-Reihe, die ab dem 31. August jeweils dienstags um 20:15 Uhr den Weg ins Sat.1-Programm schaffen wird. Produziert wird die Sendung von Spiegel TV, wie eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de bestätigte. Das Publikum sei "mittendrin, wenn nur noch eine klare Ansage, viel Humor oder eine Verfolgungsjagd bei Tempo 45 hilft", heißt es in der Beschreibung des Formats.

Zuletzt strahlte Sat.1 am Dienstagabend die von Good Times produzierte Reihe "Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt" aus. Große Erfolge waren damit in den vergangenen Wochen jedoch nicht drin: Die neuen Folgen erzielten im Schnitt weniger als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Wenig Neues hält Sat.1 unterdessen vorerst am Donnerstagabend bereit, wo für den 2. September nun die Ausstrahlung alter Folgen von "Navy CIS" angekündigt. wurde. Aktuell ermittelt dort noch "MacGyver", doch die Neuauflage der US-Krimiserie mit Marktanteilen um vier Prozent als Quotengift für Sat.1. Mit alten Krimi-Folgen dürfte vorerst jedoch auch nicht viel mehr zu erwarten sein.