17 Jahre war Markus Schäfer bei All3Media, wurde 2010 als CFO Mitglied des Vorstands bei der MME Moviement AG, vier Jahre später übernahm er als COO/CFO die Verantwortung für das operative Geschäft und wurde 2015 zum CEO der All3Media Deutschland berufen und verantwortete auch das Geschäft in den Niederlanden. Nun hat er angekündigt, das Unternehmen zu verlassen. Seine Nachfolge tritt zum 1. September Taco Rijssemus an.

Rijssemus kam 2017 vom Sender KRO-NCRV zur All3Media-Gruppe und steht seither an der Spitze der niederländischen All3Media-Tochter idtv, die er ungeachtet seines neuen Postens auch weiterhin leiten wird. Auch ICP und All3Media in Belgien wird er weiterhin führen. Dazu kommt nun also auch die Gesamtverantwortung für die deutschen All3Media-Töchter, im Einzelnen filmpool entertainment, filmpool fiction, The Fiction Syndicate, south & browse, Tower Productions, Bon Voyage Films und die digitale Full-ServiceAgentur Little Dot Studios.

Zum Portfolio der All3Media-Produktionsfirmen gehören beispielsweisedie RTLzwei-Dailys "Berlin - Tag & Nacht "und "Köln 50667" oder das Sat.1-Daytimeformat "Auf Streife", aber auch Primetime-Krimis wie der extrem erfolgreiche Münster-"Tatort", der "Polizeiruf" aus Rostock oder "Kommissar Dupin". Auch "Das große Backen" stammt aus der All3Media-Gruppe, zudem produziert man auch für die ZDF-Reihe "Terra X".

Taco Rijssemus: "Markus und ich hatten in den letzten fünf Jahren eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, und ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Der deutsche Markt ist unglaublich lebendig und hat sehr viele kreative Talente. Außergewöhnliche Programme zu erschaffen, für die All3Media in den Niederlanden und in Deutschland bekannt ist, ist für mich mehr als ein Job – es ist eine echte Leidenschaft. Ich kann es kaum erwarten, anzufangen."

Jane Turton, All3Media-CEO: "Taco ist eine starke kreative Führungspersönlichkeit. Er hat die idtv seit seinem Eintritt als Geschäftsführer umgestaltet, und ich freue mich, dass er die Rolle des CEO von All3Media Deutschland, einem unserer größten und wichtigsten Geschäftsbereiche, übernimmt. Ich möchte auch Markus meinen großen Dank aussprechen. Er hat enorm viel getan, um das Geschäft mit einem großartigen Team von Kreativen und talentierten Führungskräften weiter auszubauen. Ich habe unsere Zusammenarbeit sehr geschätzt und wünsche ihm viel Erfolg für die Zukunft."

Markus Schäfer: "Nach 17 Jahren bei All3Media habe ich mich entschieden, mich neuen Herausforderungen außerhalb des Unternehmens zu stellen und freue mich darauf. Dieser Schritt wird dadurch erleichtert, dass ich unser Geschäft bei Taco Rijssemus, mit dem ich in den letzten Jahren eng zusammengearbeitet habe, in den besten Händen weiß. Nach seiner erfolgreichen Tätigkeit in den Niederlanden bin ich zuversichtlich, dass er die All3Media auch in Deutschland weiterentwickeln wird. Ich möchte mich bei meinem Team bedanken, ohne das die erfolgreiche Entwicklung unserer Unternehmen nicht möglich gewesen wäre, ebenso wie bei meinen Kolleg:innen unserer Muttergesellschaft in Großbritannien. Mein besonderer Dank gilt Group CEO Jane Turton für die fantastische Zusammenarbeit und das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht hat. Mit ihrer Unterstützung haben wir das Unternehmen geprägt und in Deutschland und den Niederlanden hervorragend im Markt positioniert."