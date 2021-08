Der NDR hat eine Fortsetzung des jungen Ablegers der "NDR Talk Show" angekündigt. Nachdem die erste Staffel im vergangenen Jahr zu sehen war, werden ab dem 26. August neun neue Ausgaben von "deep und deutlich" ausgestrahlt. Im Zuge dessen baut der NDR die Präsenz im Netz deutlich aus: Zuerst sind die neuen Ausgaben alle zwei Wochen in der ARD-Mediathek und dem neuen Youtube-Kanal der Show zu sehen. Dazu kommen tägliche Posts auf dem eigenen Instagram-Kanal.

Zudem entsteht die Sendung in Zusammenarbeit mit dem Jugendangebot. Und auch im NDR Fernsehen und im ARD-Spartensender One werden die Folgen laufen. Das junge Radioprogramm N-Joy ist ebenfalls mit an Bord. Die einzelnen Ausspielwege sollen dabei auch die Form und die exklusiven Zusatz-Angebote von "deep und deutlich" für ihr jeweiliges Publikum bestimmen, teilte der NDR mit.

Moderiert wird "deep und deutlich" erneut von der Journalistin Aminata Belli, dem Rapper MoTrip und dem Moderator Tarik. Neu im Team ist die Podcasterin und Unternehmerin Louisa Dellert, die die Aufgabe von Svenja Kellershohn übernimmt. Kellershohn war zuletzt unter anderem als Reporterin für die "Sportschau" bei der Fußball-EM in London dabei und will nun neue Projekte im WDR und in der ARD starten. Ihre Nachfolgerin kennt die Sendung jedoch ebenfalls schon gut, war sie doch selbst in einer der ersten "deep und deutlich"-Sendungen zu Gast.

Der NDR kündigte zugleich an, dass Themen wie Feminismus, Rassismus, soziale Ungerechtigkeit, Mobbing, Body Positivity oder Leben mit Einschränkungen in den neuen Folgen eine Rolle spielen werden. Die Gespräche sollen "noch intensiver sein als bisher" sein, was auch daran liegt, dass in jeder der neuen einstündigen Ausgaben nur noch vier Gäste eingeladen werden. Produziert wird "deep und deutlich" beim NDR in Hamburg-Lokstedt.