Dramatische Tage liegen hinter der Bevölkerung von Afghanistan. In Rekordzeit haben dort die Taliban wieder die Macht ergriffen, derzeit wird versucht, unter anderem jene Ortskräfte außer Landes zu schaffen, die in den zurückliegenden Monaten und Jahren den ausländischen Truppen geholfen haben. Parallel dazu wird diskutiert, in welchen Punkten der Westen versagt hat, sodass die Lage so schnell so instabil wurde.

Auch die Redaktion des ZDF-Talks "Maybrit Illner" reagiert aktuell auf die Lage in Afghanistan und meldet sich eine Woche früher wieder im Programm zurück als zunächst geplant. Nach der Sommerpause sollte es eigentlich erst am Donnerstag, 26. August um 22:15 Uhr weitergehen. Nun aber ist schon in dieser Woche, also am 19. August, eine "Maybrit Illner"-Sendung eingeplant. Die Gäste und der genaue Titel der Sendung stehen derzeit noch nicht fest.

Eigentlich sollte zu dieser Zeit ein ZDF-Wahlduell im Rahmen der Sendung "Für & Wider" ausgestrahlt werden. Die Sendung rutscht nun auf einen späteren Sendeplatz und soll gegen 23:05 Uhr beginnen. Gestellt wird darin diesmal die Frage: "Wie fremd sind sich Ost und West?" Vier Ausgaben dieses Polittalks zeigte das ZDF in den zurückliegenden Wochen am späteren Donnerstagabend, im Gesamtmarkt wurden zwischen rund acht und etwas mehr als 13 Prozent Marktanteil eingefahren. Die Reichweiten beim Publikum ab drei Jahren lagen bei zwischen 1,43 und 2,24 Millionen.