am 18.08.2021 - 00:00 Uhr

In Köln-Deutz wird weiter am Nachmittagsprogramm gearbeitet. Nach der inhouse von RTL News umgesetzten Verlängerung des Mittagsmagazin "Punkt 12" bis 15 Uhr sowie der zusätzlichen Ausgabe der Hauptnachrichten "RTL Aktuell" aus dem Newsroom um 16.45 Uhr, geht es RTL-Geschäftsführer Henning Tewes jetzt offenbar um die Zeit dazwischen. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de soll noch in diesem Jahr "Echt jetzt? Die Verbrauchershow mit Ilka Bessin" starten.

Das Format wird produziert von der Produktionsfirma Filmpool Entertainment, die sich seit Jahren mit diversen Scripted Reality-Formaten einen Namen als Marktführer im Daytime-Fernsehen gemacht hat. Mehrfach schon haben Sender in den vergangenen Jahren versucht, die Genres am Nachmittag zu wechseln, bislang jedoch selten mit nachhaltigem Erfolg. Auch Filmpool Entertainment wollte Teil des Wandels werden und steuerte mit der Talkshow "Marco Schreyl" bei einer der letzten RTL-Offensiven am Nachmittag ein Format bei.

Mehr Erfolg erhofft man sich jetzt mit Ilka Bessin, die dem RTL-Publikum u.a. aus ihrer Primetime-Sendung "Zahltag! Ein Koffer voller Chancen" (2018 bzw. 2019) bekannt ist. Im Genre des Infotainment bewegt sich auch das neue Nachmittagsformats: Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de orientiert sich "Echt jetzt?" an dem früheren RTL-Format "Wie bitte?!" (1992-1999) - und will ebenso wie die damals von Geert Müller-Gerbes moderierte Verbraucher-Comedy Zuschauerinnen und Zuschauer beim Kampf mit Unternehmen und Behörden helfen.

Auf Anfrage von DWDL.de bestätigte ein RTL-Sprecher am Dienstag die Entwicklung eines Formats mit Ilka Bessin unter dem Arbeitstitel "Echt jetzt?". Weitere Details zu Sendeplatz und Inhalt des Formats will der Sender zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht kommentieren.