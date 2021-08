Ein Quotenhit ist die neue Sat.1-Vorabend-Rateshow "Let the Music play" wahrlich noch nicht. Erstmals am 9. August um 19 Uhr gezeigt, erreichten die bis dato gezeigten sechs Ausgaben maximal 6,4 Prozent Marktanteil bei den Zuschauenden im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Vergangenen Freitag sank die Quote aber auch auf nur noch 3,3 Prozent – natürlich viel zu wenig für die Ansprüche des Privatsenders. Nun soll die Bekanntheit des Formats gesteigert werden, denn die von Amiaz Habtu präsentierte Produktion wird einen Ausflug ins Spätabendprogramm machen.

Wenn Sat.1 am Freitag, 3. September 2021 die neue Ralf-Schmitz-Show "Paar Wars" startet, wird "Let the Music play" Lead-Out. Heißt: Ab 22:45 Uhr sind zwei Folgen des Hit-Quiz eingeplant. Die Sendung "111 chaotische Kollegen!" verschiebt sich entsprechend nach hinten und beginnt erst nachts.

In Ralf Schmitz' neuer Primetime-Show "Paar Wars" stellen sich drei Paare in acht Prüfungen einem Beziehungstest. "Let the Music play" ist unterdessen ein Rätselformat, in dem drei Kandidatinnen oder Kandidaten in fünf Spielrunden Songtitel erraten müssen. Als Band im Studio dabei ist "Wolf & the Gang". Im Finale gibt es bis zu 10.000 Euro zu gewinnen. Banijay Productions Germany stellt die Neuauflage von "Hast du Töne?" her.