Am Dienstagabend läuft zur besten Sendezeit die sechste und somit letzte Ausgabe der zweiten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". Schon jetzt ist klar: Auch in diesem Sommer war die Florida-TV-Produktion im ProSieben-Programm ein astreiner Erfolg. Aktuell erreichten die fünf gezeigten Ausgaben rund 16,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen – unter anderem zeigte man den XXL-Primetimeausgaben von "Take Me Out" (RTL) regelmäßig die Rücklichter.

Entsprechend ist es wenig verwunderlich, dass ProSieben wenige Stunden vor der Ausstrahlung des Staffelfinals durchblicken ließ, dass es weitergeht. Eine dritte Staffel bestätigte der Sender für das Jahr 2022. In der nun endenden Staffel spielten neben einem Zuschauer oder einer Zuschauerin Bastian Pastewka, Shirin David (im Staffelfinale wird diese verletzungsbedingt durch Palina ersetzt) und Teddy Teclebrhan gegeneinander. In der ersten Staffel mischten Elyas M’Barek, Palina Rojinski sowie Thomas Gottschalk mit. Immer am Start war derweil Joko Winterscheidt, der auch die Idee zum Format hatte.



In den kommenden Wochen wird bei ProSieben am Dienstagabend zunächst einmal gestaunt. Startend am 24. August sind neue Ausgaben von "Darüber staunt die Welt" geplant, darin wird es unter anderem um "lustige Tierpannen" oder "sensationelle Shows" gehen. Im September sendet ProSieben dienstags dann das neue "How Fake is your Love". Im Herbst wird zudem auch Joko Winterscheidt wieder auf den Dienstagabend zurückkehren. Geplant sind nämlich neue Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben", für die aber noch kein exaktes Datum vorliegt.

2020 startete die Herbststaffel am zweiten September-Dienstag, die fünf dann gezeigten Episoden bescherten ProSieben damals 13,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt. Auf exakt diesen Wert kam auch die fünfteilige Frühjahrsstaffel im Jahr 2021, die im März und April on air war.