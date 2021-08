am 18.08.2021 - 10:07 Uhr

Ab dem 14. September zeigt Vox drei Wochen lang dienstags um 20:15 Uhr die Dokureihe "GewissensBISSE? Das Fleischexperiment". Es beschäftigt sich mit dem Thema Fleischkonsum. 78,8 Kilogramm sind es jährlich pro Kopf in Deutschland. Bliebe das auch so, wenn man nicht mehr einfach so ausblenden könnte, dass dafür natürlich Tiere geschlachtet werden - sondern die Tiere im Vorfeld sogar persönlich kennenlernt?

Fünf Familien nehmen an diesem Experiment dabei, darunter auch die von Schauspieler Hardy Krüger Jr., von Profi-Fußballer Dennis Diekmeier vom SV Sandhausen sowie von Musiker und Ausdauersportler Joey Kelly. Sie bekommen jeweils zwei Tiere zugeteilt, die in deren Garten in eigens dafür angelegten Gehegen leben und vier Wochen lang von den Familien versorgt werden.

Dabei erfahren sie mehr über die Eigenheiten der Tierart, über ihr Sozialverhalten und ihre Intelligenz und auch darüber, wie sich der starke Fleischkonsum auf unsere Gesundheit und auf die Umwelt auswirkt. Es geht aber auch um die Frage, wie sich überzeugte Fleischesser für einen bewussteren Fleischkonsum entscheiden können. Die Familien lernen eine artgerechte Nutztierhaltung kennen, die auch eine für die Tiere stressfreiere Schlachtung vorsieht. Sie erfahren mehr über sogenannte Nose-to-Tail-Restaurants, die dafür stehen, dass, wenn ein Tier geschlachtet wird, es aus Respekt ganz verwertet werden sollte.

Am Ende der Wochen müssen sich die Familien entscheiden: Lassen sie ihre bisherige Ernährung unverändert, werden ihre Tiere geschlachtet. Entscheiden sie sich, ihren Fleischkonsum zu stoppen und sich vegetarisch zu ernähren, werden ihre Tiere - Kälber, Lämmer, Ferkel und Hühner - bis an ihr natürliches Lebensende auf einem Gnadenhof leben.

Das Format basiert auf der britischen Vorlage "Meat the Family" und wird von RedSeven produziert. Im Anschluss an "GewissensBISSE" zeigt Vox jeweils noch ein "Prominent Spezial".