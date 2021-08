Zumindest zeitlich hat TVNow derzeit im Vergleich der beiden "Sisi"-Serienprojekte die Nase vorn: In dieser Woche fiel nach über vier Monaten die letzte Klappe der von Story House Pictures produzierten sechsteiligen Miniserie. Netflix kann unterdessen erst den Drehstart vermelden: Die Sommerhaus Serien GmbH hat nun mit den Dreharbeiten für die ebenfalls sechsteilige Serie mit dem Arbeitstitel "The Empress" begonnen. Auch bei der Ausstrahlung wird TVNow wohl früher dran sein, angepeilt wird eine Premiere bei dem Streamingdienst noch dieses Jahr, RTL will später mit einer Free-TV-Ausstrahlung nachziehen. Netflix hat noch keinen Termin bekannt gegeben, schneller dürfte man aber kaum sein.

Während bei der TVNow-Version Dominique Devenport und Jannik Schümann in die Rolle von Sisi und Franz schlüpfen, wird das junge Kaiserpaar bei Netflix von Devrim Lingnau und Philip Froissant verkörpert. Die weiteren Rollen im Netflix-Projekt: Melika Foroutan ist als Erzherzogin Sophie zu sehen, Johannes Nussbaum spielt Franz’ Bruder, den Erzherzog Maximilian, Elisa Schlott Elisabeths ältere Schwester Helene und Jördis Triebel Elisabeths Mutter Ludovika. Die Rolle der Leontine von Apafi, einer der wichtigsten Hofdamen Elisabeths, übernimmt Almila Bagriacik. Regie führen Katrin Gebbe und Florian Cossen, Showrunnerin und Head-Autorin ist Katharina Eyssen, Jochen Laube und Fabian Maubach verantworten die Produktion, Gabriela Reumer das Kostümbild.

Gedreht wird die Netflix-Version übrigens ausschließlich in Deutschland, während Story House für die TVNow-Serie in Lettland, Litauen, Österreich, Ungarn und Deutschland gedreht hat. Hier diente unter anderem die Würzburger Residenz als Kulisse. Bei TVNow gehören neben den genannten auch noch Désirée Nosbusch als Erzherzogin Sophie, Tanja Schleiff (Rolle: Gräfin Esterhazy), Paula Kober (Fanny), Julia Stemberger (Sisis Mutter, Herzogin Ludovica in Bayern), David Korbmann (Graf Grünne), Pauline Rénevier (Herzogin Helene "Néné" in Bayern, Schwester von Sisi), Yasmani Stambader (Lajos Farkas), Giovanni Funiati (Graf Andrassy) und Marcus Grüsser (Sisis Vater, Herzog Max in Bayern) zum Hauptcast. Produzenten sind Jens Freels und Andreas Gutzeit, der auch als Showrunner fungiert. Regie führt Sven Bohse. Die Drehbücher schrieben Elena Hell und Robert Krause. Als Headautoren zeichnen Robert Krause und Andreas Gutzeit verantwortlich.