Wortlos gelöscht: Wer auf der Website der Produktionsfirma Tower Productions nach der seit Januar 2019 amtierenden Geschäftsführerin Dietlinde Stroh sucht, findet nichts mehr. Den dortigen Angaben zufolge ist derzeit Dirk Koep, Chief Financial Officer der All3Media Deutschland, auch Geschäftsführer der in Köln und Berlin beheimateten Produktionsfirma.

Doch das ist nur ein kurzes Intermezzo. Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de zum Verbleib von Dietlinde Stroh teilt All3Media Deutschland am Donnerstag mit: "Dietlinde Stroh, seit Januar 2019 Geschäftsführerin von Tower Productions, hat das Unternehmen verlassen. Taco Rijssemus wird Tower Productions ab dem 1. September interimistisch leiten. Eine neue Managementstruktur wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben."

Auffällig dabei: Es gibt kein Wort des Dankes an die bisherige Geschäftsführerin. Die Trennung kommt auch hier so plötzlich und unerwartet wie schon am Montag das nach eigenen Angaben selbstbestimmte Ausscheiden des bisherigen CEO Dr. Markus Schäfer. Er wird ersetzt durch Taco Rijssemus, der in Doppelfunktion neben der Führung von All3Media Deutschland also auch Tower Productions führen wird.

Finanzvorstand Dirk Koep, der derzeit auf der Website von Tower Productions als Geschäftsführer angegeben wird, ist also nur eine sehr kurzfristige Interimslösung. Warum aber diese eilige, beinahe wortlose Trennung? All3Media will sich dazu nicht weiter dazu äußern, Dietlinde Stroh auf Anfrage von DWDL.de ebenso nicht.

Erst im vergangenen Jahr hatte All3Media die alleinige Kontrolle über die Produktiosfirma erhalten nachdem sich BBC Studios als Gesellschafter zurück zog. Tower Productions ist gut im Geschäft, produziert u.a. das "Große Backen"-Franchise für Sat.1, "Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz" fürs ZDF und für RTL "Undercover Boss", das gerade gestartete "Snackmasters" sowie die kommende Datingshow "Date or Drop".