Abgesehen von den Startzeiten ändert sich nichts: Während "Explosiv - Weekend" ab dem 4. September samstags um 16:45 Uhr läuft, folgt "Exclusiv - Weekend" wie gewohnt direkt im Anschluss. Über die Gründe, die zu der Programmänderung führen, ist nichts bekannt, allerdings kann RTL dadurch nun am Samstag eine dreieinhalbstündige Magazinstrecke vorweisen, schließlich folgen im Anschluss auch noch "RTL aktuell" und "Life - Menschen, Momente, Geschichten".

Insbesondere für "Explosiv - Weekend" dürfte sich der Privatsender vom neuen Sendeplatz steigende Quoten erhoffen. In diesem Jahr erzielte das Magazin bislang im Schnitt nur etwas mehr als acht Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Exclusiv - Weekend" macht seine Sache mit durchschnittlich über elf Prozent hingegen etwas besser.

Von der Neuaufstellung ist auch das Magazin "Best of...!" betroffen, das bislang eher unauffällig am späten Samstagnachmittag performt und fortan sonntags um 16:30 Uhr ausgestrahlt wird. Neu ist, dass RTL ab dem 5. September den Sendeplatz um 17:40 Uhr mit der Dokusoap "Comeback oder weg?" füllen wird, die zuletzt auf dem späteren 19-Uhr-Slot beheimatet war. Geplant sind drei neue Folgen des Formats, in dessen Mittelpunkt längst vergessene Gegenstände stehen.