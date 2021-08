Auf neue Folgen von "Kitchen Impossible" müssen Fans der Sendung zwar noch warten, doch dafür taucht Tim Mälzer im September an anderer Stelle im Programm von Vox auf. Am Samstagm den 11. September wird es ab 20:15 Uhr eine vierstündige Dokumentation mit dem Titel "Kitchen Impossible 2020 - Die Tagebücher der Küchenchefs" zu sehen geben.

Trotz des Titels hat der Film nichts mit der klassischen Kochshow zu tun - vielmehr berichten Mälzer sowie Haya Molcho, Victoria Fuchs, Max Strohe, Max Stiegl, The Duc Ngo und Alexander Wulf von ihren Ängsten, Hoffnungen und Strategien während der Corona-Krise. Dabei wird die Dokumentation mit privatem Videomaterial auch persönliche Einblicke in das Leben der Köchinnen und Köche geben.

Im Talk sprechen sie über die zwangsweisen Schließungen ihrer Betriebe im März und November vergangenen Jahres sowie über den Weg zur Wiedereröffnung. Bei einem gemeinsamen Abend mit Tim Mälzer diskutieren sie: Haben alle Restaurants überlebt? Wie sieht die Zukunft aus? Gibt es einen Weg zurück zur Normalität oder hat sich alles für immer verändert? Produziert wird der Film von Endemol Shine Germany.

Am Tag nach der Dokumentation geht unterdessen die neue Vox-Show "Die leckerste Idee Deutschlands" an den Start, in der Gründer auf Supermarktkunden treffen, die sie bei Verkostungen von ihrer Lebensmittel-Innovation überzeugen müssen (DWDL.de berichtete). Das Siegerprodukt wird anschließend bundesweit in den Handel kommen.