Der Terroranschlag vom 11. September 2001, dem tausende Menschen zum Opfer fielen, der die nachfolgenden Jahre prägte und der bis heute dramatische Nachwirkungen hat, wie die aktuelle Situation in Afghanistan gerade zeigt, jährt sich in diesem Jahr bereits zum 20. Mal. RTL und ntv haben anlässlich dessen einen Themenschwerpunkt angekündigt, der sich nicht nur in den bestehenden News- und Magazinformaten äußern wiederspiegeln soll.

Highlight der Sonderprogrammierung ist ein "Stern TV Spezial", das RTL zusätzlich zum regulären "Stern TV" am Donnerstag, 9. September ins Programm nimmt. Steffen Hallaschka empfängt Gäste, die von ihren persönlichen Geschichten rund um 9/11 berichten. So arbeitete beispielsweise Versicherungsmakler Klaus Borchert an diesem Tag im 103. Stockwerk des Südturms des World Trade Center und teilt ebenso seine Erinnerungen wie der pensionierte Feuerwehrmann Bob Beckwith, der seine ehemaligen Kollegen unbedingt unterstützen wollte. Die Geschichte von Noelle Borders ist stark mit ihrer Mutter Marcy Borders verknüpft, die als sogenannte "Dust Lady" weltweite Bekanntheit erlangte. Neben den Betroffenen schildert auch RTL-Anchorman Peter Kloeppel, der damals knapp siebeneinhalb Stunden auf Sendung war und berichtete, seine prägendsten Gedanken.

Dazu kommen zahlreiche Dokus zu 9/11 - die RTL allerdings nur im Nachtprogramm versteckt. "9/11 - Chronologie des Terrors", das die Geschehnisse des Anschlages minutiös anhand offizieller Aufnahmen und Funkmitschnitten aufbereitet, wird am 10. September um 0:30 Uhr bei RTL gezeigt, wer ntv einschaltet, kann sie schon am 9. September um kurz nach 21 Uhr sehen. Am 7.9. läuft nachts "Amerikas dunkelste Stunden: Der 11. September 2001", einen Tag später "Countdown zur Katastrophe – Der 11. September", "9/11 Stunde Null: Todesflug 11" startet danach erst um 1:20 Uhr, "10. September – Der Tag, bevor der Terror kam" um 1:50 Uhr, "Auf der Jagd nach Bin Laden" um 3:25 Uhr und "Ground Zero Supertower" ab 5:05 Uhr. Darüber hinaus stellt ntv am 11. September seinen Dokumentationen die 20-minütige News-Reportage "Als der Terror kam - Die Zeugen von 9/11" zur Seite, die Zeitzeugen und Betroffene zu Wort kommen lässt.