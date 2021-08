am 20.08.2021 - 12:57 Uhr

RTLzwei zeigt ab dem 9. September donnerstags um 20:15 Uhr die Sendung "Polizei im Einsatz" und folgt damit dem sich derzeit wieder verstärkt in den Programmen verschiedener Sender ausbreitenden Trend, Ordnungs- und Rettungskräfte bei der Arbeit zu zeigen. Produziert wird die Sendung von Spiegel TV, das schon seit Jahren Polizisten mit der Kamera begleitet.

In der RTLzwei-Sendung werden Fälle aus Hamburg, Magdeburg und Berlin zu sehen sein. Polizisten aus Hamburg werden bei ihrer Jagd auf Raser begleitet. In Berlin wird derweil der Nachwuchs ausgebildet. In Magdeburg unterstützen drei erfahrene Polizisten die Streifen, wenn es brenzlig wird.