RTL hat erneut Änderungen am Vormittagsprogramm angekündigt. Seit Mitte Juli setzte man um 10 und 11 Uhr auf jeweils eine Ausgabe von "Kitsch oder Kasse?". Die von Oliver Geissen moderierte Sendung war im vergangenen Jahr eigentlich für den Nachmittag produziert worden, konnte dort aber nichts reißen. Und auch am Vormittag taten sich die Wiederholungen nun sehr schwer. Kein einziges Mal brachte es "Kitsch oder Kasse?" auf einen zweistelligen Marktanteil, teilweise waren nicht einmal 2,0 Prozent drin.

Nun baut RTL sein Vormittagsprogramm ab der kommenden Woche erneut um. Oliver Geissen ist demnach nur noch bis zum Freitag zu sehen, ab dem 30. August setzen die Kölner auf ein anderes Format vor 12 Uhr. Aber auch das Alternativprogramm dürfte bei den Zuschauerinnen und Zuschauern von RTL bekannt sein, der Sender wird künftig nämlich zwei Ausgaben von "Undercover Boss" am Vormittag zeigen.

Los geht’s am 30. August mit der Ausgabe, in der Manuela Halm, Leiterin des operativen Bereichs der Hotelkette Dormero, undercover im Unternehmen begleitet wurde. Erstmals ausgestrahlt wurde diese Folge im Februar 2016. In diesem und dem vergangenen Jahr zeigte RTL jeweils nur drei neue Ausgaben von "Undercover Boss" in der Primetime, in den Jahren davor waren es regelmäßig mehr. Bei den Vormittags-Folgen handelt es sich um Wiederholungen.