am 23.08.2021 - 14:59 Uhr

Auch fast zehn Jahre nach dem Ende bei ProSieben gehört "Stromberg" zu den bekanntesten Serien des deutschen Privatfernsehens. Nun hat sich Comedy Central die Ausstrahlungsrechte an der Serie gesichert, die durch Christoph Maria Herbst zum Kult wurde. Die Mockumentary ist ab dem 4. Oktober immer montags bis freitags um 23 Uhr beim Sender zu sehen.

Darüber hinaus wird Comedy Central jeden Freitag ab 23:30 Uhr einen "Stromberg"-Marathon veranstalten, in dem "besondere Folgen" gezeigt werden sollen. Bei ProSieben wurden zwischen 2004 und 2012 insgesamt 46 Folgen in fünf Staffeln produziert. Zwei Jahre nach dem Ende der Serie kam noch ein abschließender Film in die Kinos. "Stromberg" wurde damals unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis sowie dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Christoph Maria Herbst als Hauptdarsteller und Ralf Husmann als verantwortlicher Schöpfer der Serie wurden ebenfalls mehrfach geehrt.

Zudem hat Comedy Central auch angekündigt, demnächst "Malcolm Mittendrin" ausstrahlen zu wollen. Die Serie lief im vergangenen Jahr zuletzt bei Nitro und ist ab dem 13. September immer werktags um 19:15 Uhr bei Comedy Central zu sehen. Am 31. Oktober zeigt man zudem ein Halloween-Special mit den gruseligsten "Malcolm Mittendrin"-Folgen.

Und dann hat Comedy Central jetzt auch noch die Free-TV-Premiere der elften "Bob’s Burgers"-Staffel angekündigt. Schon in wenigen Tagen beginnt Disney+ mit der wöchentlichen Veröffentlichung der Folgen, die bis Mai dieses Jahres in den USA gelaufen sind. Im Free-TV sind die Episoden ab dem 3. Oktober zu sehen. Comedy Central zeigt dann immer jeden Sonntag um 20:30 Uhr eine frische Folge.