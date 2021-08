Von 1995 bis 2017 ist Sigmund Gottlieb Chefredakteur des BR gewesen. Danach ging es in den Ruhestand, in dem es ihn aber nicht lange hielt. Noch 2017 wurde sein Wechsel in die PR bekannt, damals ging es zur internationalen Agentur CNC. Künftig wird Gottlieb auch wieder journalistisch arbeiten, denn der 69-Jährige wird zum 1. September Herausgeber des Debattenmagazins "The European". Das hat die Weimer Media Group, die hinter dem Titel steht, nun angekündigt.

Gottlieb folgt in der Position des "The European"-Herausgebers auf Ansgar Graw, für den es damit ein kurzes Gastspiel beim Magazin der Weimer Media Group war. Erst seit März des vergangenen Jahres war Graw Herausgeber sowohl von "The European" als auch von dem Satire-Magazin "Pardon". Seit dem 1. August leitet er von Singapur aus das Medienprogramm Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dem "European" soll er nach Verlagsangaben als "Autor, Asienexperte und Freund des Verlags eng verbunden" bleiben.

"Wir freuen uns, einen so herausragenden Spitzenjournalisten für uns gewonnen zu haben. Sigmund Gottlieb gilt für Millionen Deutsche als eine kraftvolle und integre Stimme in der veröffentlichten Meinung. Der European wird mit ihm an der Spitze seine Position als das große Debattenportal Deutschlands weiter ausbauen und profilieren", sagen Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer, die Verleger der Weimer Media Group. "Ich bin Journalist aus Leidenschaft und freue mich darauf, mit dem European die Debatten der Republik engagiert und unabhängig zu führen", so Gottlieb über seinen neuen Job.

Das Debattenmagazin will mit der Berufung von Gottlieb nach eigenen Angaben seine "redaktionelle Kompetenz stärken". Für "The European" haben schon mehr als 4000 Autorinnen und Autoren aus rund 50 Ländern geschrieben. Darunter unter anderem Martin Walser, Sahra Wagenknecht, Wolfgang Schäuble, Christian Lindner, Dietmar Hopp, Jean-Claude Juncker, Wim Wenders und Hans-Werner Sinn. Auch ein von CDU-Politiker Friedrich Merz regelmäßig verschickter Newsletter erscheint auf dem Portal.