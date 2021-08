Kabel Eins wird die dritte Staffel von "Ab ins Kloster! Rosenkranz statt Randale" im Oktober zeigen, das hat der Sender auf Anfrage von DWDL.de bestätigt. Die neuen Ausgaben werden ab dem 7. Oktober immer donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen sein. Die kommende Staffel fällt aber etwas kürzer aus als noch 2019 und 2020. Zeigte man damals jeweils vier Folgen, sind es jetzt drei.

Am Konzept der Sendung ändert sich derweil nichts. In jeder Folge lassen sich drei Jugendliche auf ein Experiment ein und ziehen für zehn Tage in ein Kloster. Dort warten strenge Regeln und ein strikter Klosteralltag auf sie. Die Mönche und Nonnen machen es sich zur Aufgabe, aus den Jugendlichen den guten Kern herauszuschälen und ihnen Werte wie Demut, Liebe, Genügsamkeit und Selbstwertgefühl zu vermitteln. Zigaretten und Smartphones sind in dieser Zeit tabu, stattdessen sollen die Jugendlichen in der Bibel lesen.

Die erste Staffel war im Jahr 2019 ein solider Erfolg für Kabel Eins, damals schalteten im Schnitt 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 5,1 Prozent. Im vergangenen Jahr ging die durchschnittliche Reichweite zwar auf 790.000 zurück, da startete man aber auch schon im August mit der Ausstrahlung. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag 2020 bei 5,6 Prozent - und damit deutlich über dem Senderschnitt. Produziert wird "Ab ins Kloster! Rosenkranz statt Randale" von Imago TV.