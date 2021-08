am 24.08.2021 - 16:24 Uhr

Am 5. Oktober meldet sich die ARD-Vorabendserie "WaPo Bodensee" mit der mittlerweile sechsten Staffel zurück im Programm des Ersten. 13 neue Folgen werden dann immer am Dienstagvorabend ausgestrahlt, wie immer ist die Serie auf dem Sendeplatz um 18:50 Uhr programmiert. In den Hauptrollen zu sehen sein werden wie schon zuletzt Floriane Daniel (als Nele Fehrenbach), Tim Wilde (Paul Schott), Wendy Güntensperger (Julia Demmler), Max König (Jakob Frings), Diana Körner (Mechthild Fehrenbach) und Noah Calvin (Niklas Fehrenbach).

In der ersten Folge der neuen Staffel können Nele und Paul Helmut Pohl nur knapp aus dem Wasser fischen. Er hat den Segler Lorenz Haller auf dessen Boot angegriffen, dieser konnte den Angriff aber abwehren. Pohl landet im Wasser und stürzt dabei so unglücklich, dass er im Krankenhaus ins Koma fällt. Der Verunglückte – das stellt sich bald heraus – ist der wahre Besitzer des Bootes. Haller hatte es im Internet gesehen und gutgläubig gekauft – von einem Betrüger.

Die Folge "Stunde der Wahrheit" der neuen Staffel ist eine besondere, denn gedreht wurde dafür fast ausschließlich auf einer Fähre. Das Schiff wurde entführt und befindet sich unaufhaltsam auf Kollisionskurs. Die Kommissarinnen und Kommissare müssen sich auf die Bedingungen der Kapitänin einlassen und einen alten Fall neu aufrollen, um das Leben der Passagiere nicht zu gefährden.

Die letzten beiden Staffeln von "WaPo Bodensee" waren mit durchschnittlich mehr als 2,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich erfolgreicher als die drei Durchläufe davor. Mit rund zehn Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum konnte man beim Sender zuletzt ebenfalls recht zufrieden sein, wobei auch "WaPo Bodensee" mit den Quizshows im Vorfeld nicht mithalten kann.