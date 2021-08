Joe Pawlas wechselt zu Netflix und arbeitet ab dem 20. September als Vice President Marketing DACH beim Streamingdienst. Die Position ist neu geschaffen worden. Pawlas kommt vom Radio, zuletzt arbeitete er als Vorsitzender der Geschäftsführung bei Antenne Deutschland und verantwortete den Start der ersten rein privaten nationalen DAB+ Plattform sowie den Aufbau neuer Geschäftsaktivitäten. Insgesamt war es für ihn aber eine kurze Zeit im Radio: Erst im Spätsommer des vergangenen Jahres startete er bei Antenne Deutschland.

Vor seiner Zeit bei Antenne arbeitete Pawlas auch schon in verschiedenen Positionen bei Warner Bros., zuletzt als Executive Director Marketing & Head of Digital Strategy. Als solcher leitete er das Marketing für die Geschäftsbereiche Kino, Home Entertainment und Games der Warner Bros. Entertainment Group in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dort verantwortete er neben US-Serien und Kinoveröffentlichungen auch die Vermarktung der lokalen Produktionen. Auch bei Bertelsmann und Twentieth Century Fox hat Pawlas in den zurückliegenden Jahren schon gearbeitet.