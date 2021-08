am 25.08.2021 - 09:59 Uhr

Mit der "heute-show" hat das ZDF in den vergangenen Jahren immer wieder neue Quoten-Rekorde eingefahren - insbesondere auch beim jungen Publikum. Nun will auch RTL einen ähnlichen Weg einschlagen. Wie der Privatsender am Mittwoch angekündigt hat, starten wenige Tage vor der Bundestagswahl die "RTL Topnews". Dabei handelt es sich um eine "Comedy-News-Show", die ab dem 23. September donnerstags um 23:15 Uhr ausgestrahlt werden soll.

Moderiert wird das neue, von Brainpool produzierte Format von Neuzugang Sarah Valentina Winkhaus, die zusammen mit Comedians wie Ilka Bessin, Faisal Kawusi, Özcan Cosar, Bastian Bielendorfer, Till Reiners sowie wechselnden Gästen die Nachrichten der Woche diskutiert - "ganz ohne Gefasel, Floskeln und Blabla", wie es heißt. Jeweils vier Comedians sitzen im Talk-Panel, doch daneben soll es auch Einspieler zu sehen geben, indem es um Themen geht, "die die Gemüter" erregen.

"RTL Topnews" sei, so beschreibt es der Privatsender, "die erste Adresse für all diejenigen, die Talk-Shows und aktuelle Nachrichten nur noch mit Humor ertragen". Letztlich liest sich die Beschreibung wie eine Mischung aus "heute-show", "Mario Barth deckt auf" und "7 Tage - 7 Köpfe" - ob das beim Publikum gefragt ist, bleibt abzuwarten, immerhin hatten auf demselben Sendeplatz in der Vergangenheit schon "Pocher - Gefährlich ehrlich" und "Täglich frisch geröstet" keinen durchschlagenden Erfolg.

Executive Producer der neuen Show ist Andreas Pützer, als Creative Producer fungiert Dominique Curtis Daly. Head-Autoren sind Joy Chun und Adrian Draschoff. Executive Producer seitens RTL sind Nico Rossmann, Cedric Theisen und Dörte vom Berg unter der Leitung von RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.