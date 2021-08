Im September 2020 haben die Dreharbeiten zur Joyn-Serie "Blackout" mit Moritz Bleibtreu begonnen, etwas mehr als ein Jahr später wird der Thriller nun bald veröffentlicht. Wie Joyn jetzt angekündigt hat, wird "Blackout" am 14. Oktober im Premium-Bereich des Streamingdienstes zum Abruf bereitgestellt. Sat.1 will die Serie auch im Free-TV zeigen, das wird aber erst im kommenden Jahr passieren.

In "Blackout" geht es darum, wie in ganz Europa der Strom ausfällt und anschließend über Wochen hinweg nicht mehr zurück kommt. Überall schalten sich Kraftwerke ab, Telefonnetze brechen zusammen, Züge bleiben stehen – ein ganzer Kontinent verschwindet in der Dunkelheit. Während Regierung und Behörden mit den Auswirkungen des Blackouts kämpfen und Frauke Michelsen (Marie Leuenberger) als neu berufene Leiterin des nationalen Krisenstabs Entscheidungen über Ressourcen und Prioritäten – und damit über Menschenleben – treffen muss, gerät Pierre Manzano (Moritz Bleibtreu), ein ehemaliger Hacker und Umweltaktivist, in den Fokus der Ermittlungen unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Jürgen Hartlandt (Heiner Lauterbach).

Die sechs Folgen basieren auf dem gleichnamigen Bestseller von Marc Elsberg. An der Seite von Bleibtreu, Leuenberger und Lauterbach spielen unter anderem auch Jessica Schwarz, Barry Atsma, Stephan Kampwirth, Herbert Knaup, Carlos Leal, Hannah Hoekstra, Francis Fulton Smith, Milena Dreissig, Pia-Micaela Barucki und viele weitere in der Serie mit. Für die Produktion verantwortlich zeichnet W&B Television. Quirin Berg, Max Wiedemann und Kerstin Nommsen sind auf Seiten der Produktionsfirma verantwortlich, als Executive Producer fungieren Lena Wickert, Jana Kaun und Stefan Gärtner. Die Regisseure sind Lancelot von Naso und Oliver Rihs. Lancelot von Naso hat zusammen mit Kai-Uwe Hasenheit auch die Bücher geschrieben.

Gefördert wird "Blackout" vom German Motion Picture Fund (GMPF), dem Medienboard BerlinBrandenburg, dem FilmFernsehFonds Bayern und der Malta Film Commission.