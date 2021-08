2020 startete die zehnte Staffel von "The Voice of Germany" bei ProSieben am 8. Oktober. Zeitlich verändert der Sender für die nun anstehende elfte Runde nichts. Die neue Suche nach den besten Stimmen wird im Herbst erstmals am 7. Oktober zu sehen sein. Wie üblich wird ProSieben "The Voice of Germany" donnerstags um 20:15 Uhr zeigen, Sat.1 bleibt beim Sonntagssendetermin und startet entsprechend am 10. Oktober 2021.

Dass Sat.1 die neue "The Voice of Germany"-Staffel wirklich zum Wochenendausklang zeigen wird, war nicht ganz klar. Im Frühjahr probierte der Sender die Ausstrahlung von "The Voice Kids" am Samstag. Nur das Finale war damals sonntags zu sehen. Das erwies sich als recht gute Idee. Auf dem Sendeplatz am Samstag legte der Ableger wieder klar zu, verbesserte seinen Quotenschnitt um mehr als einen Punkt und lag bei 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das Original-"The Voice of Germany" bleibt nun aber am Sonntag beheimatet. Dafür ergeben sich in der Produktion andere Änderungen. Erstmals wird Sarah Connor auf einem der roten Stühle Platz nehmen. "Am Ende ist es das gerechteste Format, das es gibt, weil wirklich nur die Stimme bewertet wird", teilt sie mit. Nico Santos, Johannes Oerding und Mark Forster komplettieren das Feld der Coaches.

"Die vier Coaches in diesem Jahr sind an Relevanz und Größe auf dem deutschen Musikmarkt kaum zu überbieten", behauptet Forster. Lena Gercke und Thore Schölermann moderieren die Sendungen, die von Bildergarten Entertainment hergestellt werden. 2020 holte die Jubilumsstaffel von "The Voice of Germany" im Schnitt 14,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, zwei Prozentpunkte weniger als die 2019 gezeigte neunte Staffel.