Das funk-Format "Game Two", das die Rocket Beans Entertainment GmbH schon seit 2016 im Auftrag des ZDF herstellt, bekommt im klassischen Fernsehen einen linearen Sendeplatz. ZDFneo wird die Sendung ins Programm nehmen. Los geht es schon am Donnerstag, 2. September. Zu sehen ist das Format bei ZDFneo dann ab 0:15 Uhr. "Mit 'Game Two' wächst ZDFneo um das spannende Genre Gaming. Wir freuen uns, dass das reichweitenstarke erfolgreiche funk-Format unseren Kosmos zusätzlich zu YouTube in der Mediathek und im TV erweitert", sagt Senderchefin Nadine Bilke. Ziel sei es, so Bilke, der Gaming-begeisterten jungen Zielgruppe in der ZDF-Senderfamilie "ein attraktives Programmangebot" zu machen und dieses perspektivisch auszubauen.

Weiterhin gibt es die Episoden aber auch auf Abruf zu sehen: wie gewohnt immer mittags um 12.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von "Game Two" und in der ZDFmediathek. "Game Two" ist der Nachfolger von "Game One" (lief von 2006 bis 2014 mit Daniel Budiman und Simon Krätschmer bei MTV, Viva und Comedy Central), in dieser Tradition sieht sich auch "Game Two". Krätschmer und Budimann präsentieren auch "Game Two", gemeinsam mit Etienne Gardé und Nils Bomhoff sowie Sofia Kats und Lara Loft.

"Game Two" beinhaltet Videospielbesprechungen und Gaming-News, liefert eigene Einspieler mit popkulturellen Referenzen aus der Kino- und TV-Welt und hat den Anspruch, Information mit einer großen Portion Humor zu verbinden.