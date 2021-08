© Bertelsmann

Bei RTL gibt's etwa die Wochenserie "Klimaretten für Anfänger" mit Maik Meuser und Kinder-Reporterinnen und -reportern in "Guten Morgen Deutschland" und "Punkt 12" sowie am 4. Oktober ein "Extra Spezial" mit Nazan Eckes, das sich anlässlich des 50-jährigen Jubiläums mit Greenpeace International beschäftigt. Bei TVNow wird diese Doku bereits vorab veröffentlicht. Vox zeigt am 5. Oktober um 20:15 Uhr die Doku "Mission Erde Spezial - Wie gut ist unser Wasser?", in der Robert Marc Lehmann herausfinden will, wie viel Leben noch in unseren Gewässern steckt.

Nitro zeigt am 9. Oktober die neue Eigenproduktion "Die Ostseetaucher - Einsatz unter Wasser", die Themen wie Wasserqualität oder Meeres-Verschmutzung durch Plastikmüll beleuchtet. ntv zeigt neben einer neuen Ausgabe des "Klima Update Spezial" am 4. Oktober diverse thematisch passende Dokus, darunter zwei Folgen von "Wunderwelt Ozean" in deutscher Erstausstrahlung sowie "Day Zero - Kampf ums Wasser" als Free-TV-Premiere. Geo macht drei Thementage am 4., 5. und 9. Oktober, unter anderem mit der Deutschlandpremiere von "Die Donau - Durch Vergangenheit und Gegenwart". Bei RTLzwei geht man im Rahmen von "Grip" der Frage nach, was der beste Antrieb der Zukunft ist.

Die Dokumentation "Sturmfahrt - Boris Herrmann auf der härtesten Segelregatta der Welt" von den Machern von "Expedition Arktis" und produziert von der UFA Documentary steht ab dem 4. Oktober auf TVNOW zum Abruf bereit. Der Film begleitet in exklusiven Bildern Deutschlands erfolgreichsten Segler und engagierten Umweltschützer Boris Herrmann bei der Vendée Globe. UFA Serial Drama hat das Thema Wasserknappheit in einer Storyline von "Alles was zählt" eingebaut. In den G+J-Titeln "Stern", "Geo", "P.M.", "Brigitte", "Gala", "Barbara" und "Eltern" wird das Wasser-Thema ebenso aufgegriffen wie in den Radiosendern 104.6 RTL Berlins Hitradio, 105'5 Spreeradio, RTL - Deutschlands Hitradio, Radio Brocken, 89.0 RTL und Antenne Niedersachsen.

Dazu kommen noch Hörbücher und Bücher von Penguin Random House, etwa "Klima ist für alle da", in dem Akshat Rathi Geschichten von 60 jungen Menschen zusammenstellt, die von ihren Erfahrungen als Klimaaktivisten und -aktivistinnen erzählen. Basierend darauf startet am 17. September der Podcast "Wohlfühlklima" (Random House Audio). Janine Steeger spricht mit Lea Nesselhauf von GermanZero und Prominenten über die Initiativen junger Aktivistinnen und Aktivisten auf der ganzen Welt und über Ideen, was wir über unseren privaten Lebensstil hinaus zur Rettung unseres Planeten beitragen können. Im Rahmen von "Packen wir's an!" erscheint eine Folge, die sich rund um das Thema Wasser dreht. Auch bei den Podcasts von Audio Now soll das Thema Wasser aufgegriffen werden.