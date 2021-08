TVNow hat in den letzten Monaten schon einige True-Crime-Dokuserien gezeigt, die nun nach und nach auch den Weg ins Free-TV finden werden. Am 24. September feiert bei Nitro freitags ab 23 Uhr der von Imago TV produzierte Vierteiler über den "Rhein-Ruhr-Ripper" seine Free-TV-Premiere in Doppelfolgen. True Crime ist man auf diesem Sendeplatz gewohnt, bislang ist dort "Medical Detectives" zu sehen.

Beim "Rhein-Ruhr-Ripper" handelt es sich um Frank Gust, der mit einer Mordserie in den 90ern für Schlagzielen sorgte. Exklusive Interviews und Tonaufnahmen von Frank Gust und weiteren Zeitzeugen wie seiner Mutter und einer Exfreundin geben Einblicke in dessen Leben. Daneben kommen auch Experten wie Kriminalpsychologe und FBI-Profiler Thomas Müller zu Wort. Auch die Zukunft Gusts wird thematisiert, denn er sitzt aktuell zwar mit lebenslänglicher Strafe in Haft, allerdings ohne nachfolgende Sicherheitsverwahrung - kommt also womöglich auf freien Fuß.

Andere TVNow-True-Crime-Produktionen werden bei Vox zu sehen sein. Dort wurden für den weiteren Verlauf des Jahres bereits "Stern Crime: Der Alptraummann" und "Stern Crime: Der Maskenmann" in Aussicht gestellt.