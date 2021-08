Das ZDF trauert um Schauspielerin Heide Keller. Sie ist am vergangenen Freitag, den 27. August, im Alter von 81 Jahren verstorben, das hat der Sender nun öffentlich gemacht. Keller wurde 1939 geboren und spielte nach ihrer Schauspielausbildung auf verschiedenen deutschen Theaterbühnen. Später war sie auch in diversen Fernsehfilmen und Reihen zu sehen.

Bekannt wurde Keller aber durch ihre Rolle im ZDF-"Traumschiff". Dort heuerte sie bereits im Jahr 1981 zur ersten Folge an und wurde in den Jahren danach zu einer festen Größe in der Reihe. Keller spielte die Chefhostess Beatrice von Ledebur und prägte die Reihe als eben diese Chefhostess für insgesamt 38 Jahre. Im Verlauf der Zeit schrieb sie auch an Drehbüchern zu verschiedenen Folgen mit und entwickelte ihre Figur weiter.

Letztmals zu sehen war sie in der Neujahrs-Folge 2018. Keller stieg auf eigenen Wunsch aus dem "Traumschiff" aus. "Ich wollte von Bord gehen, solange ich die Gangway noch auf Stöckelschuhen verlassen kann", begründete sie ihren Ausstieg damals.

"Heide Keller hat Fernsehgeschichte geschrieben. In der Rolle der Chefhostess Beatrice war sie 38 Jahre lang der gute Geist an Bord des 'Traumschiffs' – ein Rekord. So lange verkörperte noch keine Schauspielerin eine vergleichbare Serienrolle. Dabei schrieb sie selbst auch am Drehbuch mit, entwickelte ihre Figur weiter und machte sie zu einer deutschen Kultfigur. Sie wird uns sehr fehlen", sagt Heike Hempel, Stellvertretende ZDF-Programmdirektorin und Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie II.

Anlässlich des Todes der Schauspielerin hat das ZDF bereits eine Programmänderung angekündigt. In der Nacht auf Dienstag zeigt man um 0:25 Uhr eine Wiederholung der letzten "Traumschiff"-Folge mit Heide Keller. Im Anschluss um 1:55 Uhr sendet das ZDF noch die Doku "Das Traumschiff – Spezial", darin gibt’s Einblicke in die Dreharbeiten. Am Samstag, den 4. September, zeigt das ZDF zudem um 13:35 Uhr die "Traumschiff"-Folge "Chile". In der Mediathek stehen neben der letzten "Traumschiff"-Folge mit Heide Keller auch die allererste Folge "Karibik" sowie "Chile" und weitere zum Abruf bereit.